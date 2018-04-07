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«Пятый канал» покажет Документальный фильм об Алёне Апиной

Документальная кинолента «Моя правда» о поэтессе, композиторе, эстрадной певице, а также заслуженной артистке РФ Алёны Апиной выйдет 8 апреля на «Пятом канале» в 10:50 по московскому времени.

«Пятый канал» покажет Документальный фильм об Алёне Апиной

В фильме рассказывается о детстве, а также юности исполнительницы песен, неудачном замужестве, работе в коллективе «Комбинация» и последовавшей сольной карьере. По мнению друзей Алёны Апиной, настоящую певицу знают немногие. На самом деле её неуступчивость, а также привычка навязывать всем свои правила игры — это напускные. Исполнительница песен не железная леди, знакомые артистки считают, ей просто необходима мужская защита, потому что она, как и любая женщина, очень ранима.

Алёна Апина получила известность благодаря выступлению в коллективе «Комбинация». Наиболее популярные хиты исполнительницы песен — «Электричка», «Бухгалтер», «American boy», «Ксюша», «Узелки». Певица дважды была замужем, при этом от второго брака имеет дочь Ксению.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 04:30
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