«Пятый канал» покажет Документальный фильм об Алёне Апиной

В фильме рассказывается о детстве, а также юности исполнительницы песен, неудачном замужестве, работе в коллективе «Комбинация» и последовавшей сольной карьере. По мнению друзей Алёны Апиной, настоящую певицу знают немногие. На самом деле её неуступчивость, а также привычка навязывать всем свои правила игры — это напускные. Исполнительница песен не железная леди, знакомые артистки считают, ей просто необходима мужская защита, потому что она, как и любая женщина, очень ранима.Алёна Апина получила известность благодаря выступлению в коллективе «Комбинация». Наиболее популярные хиты исполнительницы песен — «Электричка», «Бухгалтер», «American boy», «Ксюша», «Узелки». Певица дважды была замужем, при этом от второго брака имеет дочь Ксению.