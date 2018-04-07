Советник Владимира Путина Герман Клименко считает запрет Telegram крахом для страны

Он отметил, что люди не будут пользоваться возможностями обхода запрета, а также это касается политиков, являющихся репутацией и основой программы. Если чиновники уйдут из Telegram-каналов, они быстро лишатся финансирования. Также большинство лиц любят мессенджер за анонимность и надежность.Потому на 100% блокировать его возможности не получится. Аналогичная ситуация уже происходила с торрентами, да и судьи прекрасно осознают, к чему могут привести поспешные решения. Данный процесс может затянуться на длительное время.