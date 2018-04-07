Советник Владимира Путина Герман Клименко считает запрет Telegram крахом для страны
Роскомнадзор подал судебный иск, касающийся блокировки мессенджера на территории РФ. Советник Владимира Путина Герман Клименко считает запрет Telegram крахом для страны.
Он отметил, что люди не будут пользоваться возможностями обхода запрета, а также это касается политиков, являющихся репутацией и основой программы. Если чиновники уйдут из Telegram-каналов, они быстро лишатся финансирования. Также большинство лиц любят мессенджер за анонимность и надежность.
Потому на 100% блокировать его возможности не получится. Аналогичная ситуация уже происходила с торрентами, да и судьи прекрасно осознают, к чему могут привести поспешные решения. Данный процесс может затянуться на длительное время.
Он отметил, что люди не будут пользоваться возможностями обхода запрета, а также это касается политиков, являющихся репутацией и основой программы. Если чиновники уйдут из Telegram-каналов, они быстро лишатся финансирования. Также большинство лиц любят мессенджер за анонимность и надежность.
Потому на 100% блокировать его возможности не получится. Аналогичная ситуация уже происходила с торрентами, да и судьи прекрасно осознают, к чему могут привести поспешные решения. Данный процесс может затянуться на длительное время.
Политика
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00