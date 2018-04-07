Глава СПЧ выступил против блокировки мессенджера Telegram

Он отметил, что возможность блокировки вызывает довольно серьезные опасения. Федотов отметил, что организация может поспособствовать решению возникшего конфликта между Роскомнадзором и Telegram, чтобы исключить блокировку мессенджера. По словам руководителя СПЧ, Telegram пользуются 15 миллионов граждан РФ. Интересы и права данных граждан нельзя нарушать вследствие разногласий между Роскомнадзором и Telegram.Стоит отметить, что представители мессенджера Telegram несколько дней назад уведомили Роскомнадзор, что отсутствует возможность предоставить Федеральной службе безопасности ключи для расшифровки переписок. Данная информация была подтверждена Павлом Чиковым, занимающим пост руководителя, правозащитной российской группы «Агора», представляющей интересы популярного мессенджера.