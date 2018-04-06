Королевское платье Ольги Бузовой раскритиковали за нелепость
Королевское платье Ольги Бузовой для проведения праздника в Вене, раскритиковали за нелепость и сравнили дорогую парчу с портьерами.
Ещё вчера ведущая была главной героиней представления в австрийском замке, где состоялся национальный праздник. Ольга нарядилась в платье придворной дамы, которое некоторые приняли за убранство королевы.
Хотя многие похвалили Бузову за изысканный образ, нашлось много критиков, обругавших и наряд, и фигуру теледивы в нём. Поскольку лиф такого платья очень тесный, небольшой бюст, как у Ольги, в нём смотрится ещё меньше, а пышные банты выделили этот нежелательный нюанс ещё больше.
Также некоторым не понравилась парча, поскольку такую ткань и вышивку на сегодняшний день используют разве что для штор. Один из самых ярых противников Бузовой обозвал её мужчиной в парике и юбке, но нашлись и те, кто отстоял теледиву.
Помимо этого, певица анонсировала сольный концерт в Самаре, который дала сегодня, прилетев из Вены сразу после торжества в замке.
Ранее Ольга Бузова представила премьеру нового видеоклипа на песню "Улетаю".
Ещё вчера ведущая была главной героиней представления в австрийском замке, где состоялся национальный праздник. Ольга нарядилась в платье придворной дамы, которое некоторые приняли за убранство королевы.
Хотя многие похвалили Бузову за изысканный образ, нашлось много критиков, обругавших и наряд, и фигуру теледивы в нём. Поскольку лиф такого платья очень тесный, небольшой бюст, как у Ольги, в нём смотрится ещё меньше, а пышные банты выделили этот нежелательный нюанс ещё больше.
Также некоторым не понравилась парча, поскольку такую ткань и вышивку на сегодняшний день используют разве что для штор. Один из самых ярых противников Бузовой обозвал её мужчиной в парике и юбке, но нашлись и те, кто отстоял теледиву.
"Дворянка прямо, интересный образ". "Шикарно выглядишь", - пишут Ольге её поклонники.
Помимо этого, певица анонсировала сольный концерт в Самаре, который дала сегодня, прилетев из Вены сразу после торжества в замке.
Ранее Ольга Бузова представила премьеру нового видеоклипа на песню "Улетаю".