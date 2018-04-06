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Родившую в 15 лет девушку из Казани вынудили пройти ДНК-тест

Юные Даниил и Милана Сулаймановы пришли на программу "Пусть говорят", в рамках которой поведали свою историю. Пара начала встречаться ещё в школьные годы, спустя некоторое время девушка забеременела. Невзирая на очень сильное давление со стороны родных, девушка от ребёнка не отказалась.

Родившую в 15 лет девушку из Казани вынудили пройти ДНК-тест


В студии "Пусть говорят" Милана рассказала, что ранее она не могла жить без своего возлюбленного, так как очень боялась представить себе, что произойдёт, если они расстанутся. С появлением дочки Анжелики, больше времени и внимания девушка стала уделять малышке.

Сейчас супруги живут у родителей девушки. Со своими близкими Даниил не общается, потому что они считают, что Милана попросту нагуляла ребёнка. Чтобы поставить точку в данной истории, пара пришла в студию шоу, в которой сделали ДНК-тест, результат которого показал, что на 99,99% отцом Анжелики является Даниил. Ведущий пожелал молодой семье счастья, а также выразил надежду на примирение родственников.
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:50
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