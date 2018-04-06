Родившую в 15 лет девушку из Казани вынудили пройти ДНК-тест

В студии "Пусть говорят" Милана рассказала, что ранее она не могла жить без своего возлюбленного, так как очень боялась представить себе, что произойдёт, если они расстанутся. С появлением дочки Анжелики, больше времени и внимания девушка стала уделять малышке.Сейчас супруги живут у родителей девушки. Со своими близкими Даниил не общается, потому что они считают, что Милана попросту нагуляла ребёнка. Чтобы поставить точку в данной истории, пара пришла в студию шоу, в которой сделали ДНК-тест, результат которого показал, что на 99,99% отцом Анжелики является Даниил. Ведущий пожелал молодой семье счастья, а также выразил надежду на примирение родственников.