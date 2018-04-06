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Новый робот помогает одиноким людям жить в условиях социальной изоляции

Инженерами университета Енсе придумано новое устройство, которое поможет одиноким людям в условиях социальной изоляции. Причем разработчики взяли за основу особую конструкцию - это робот нового поколения. Обстоятельства таковы, что вместо замены собой отсутствие других людей, аппаратом поддерживается связь с одинокими представителями общества.

Робот построен в Южной Корее, ему дано научное название – Fribo. В его образе представляется прообраз компаньона сегмента коммуникаций, связывающего между собой людей, которых называют в Азии - «хикикомори». Само устройство представлено в образе крупной кошки. Механическое животное слушает все звуки, которые окружают его квартире, после тщательного анализа происходит передача полученной информации другим людям, это сведения о всех действиях своего любимого «хозяина». Разработчики оснастили Fribo экраном, специальным микрофоном, датчиком освещения, температуры и минимального расстояния.
Новый робот помогает одиноким людям жить в условиях социальной изоляции


Гаджетом комментируются действия пенсионеров в бытовых условиях, при этом робот связывает их между собой, с целью недопущения всевозможных неблагоприятных ситуаций. Автором проекта является Чжину Ким, который уверен, что наблюдаемая в социуме изоляция, крайне негативно влияет на удовлетворенность жизнью. Новинку представили в ходе проведения мероприятия на HRI 2018.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:40
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