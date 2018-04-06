Новый робот помогает одиноким людям жить в условиях социальной изоляции

Робот построен в Южной Корее, ему дано научное название – Fribo. В его образе представляется прообраз компаньона сегмента коммуникаций, связывающего между собой людей, которых называют в Азии - «хикикомори». Само устройство представлено в образе крупной кошки. Механическое животное слушает все звуки, которые окружают его квартире, после тщательного анализа происходит передача полученной информации другим людям, это сведения о всех действиях своего любимого «хозяина». Разработчики оснастили Fribo экраном, специальным микрофоном, датчиком освещения, температуры и минимального расстояния.Гаджетом комментируются действия пенсионеров в бытовых условиях, при этом робот связывает их между собой, с целью недопущения всевозможных неблагоприятных ситуаций. Автором проекта является Чжину Ким, который уверен, что наблюдаемая в социуме изоляция, крайне негативно влияет на удовлетворенность жизнью. Новинку представили в ходе проведения мероприятия на HRI 2018.