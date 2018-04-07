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Вождь и колдунья: Сталин увлекался эзотерикой и держал рядом с собой потомственную ведьму Наталью Львову

Несмотря на яростную борьбу вождя народа с любыми проявлениями инакомыслия, что также относилось к приверженцам оккультизма, в реальности он сильно увлекался эзотерикой. В числе самых доверенных лиц Сталина была потомственная ведьма Наталья Львова.

Вождь и колдунья: Сталин увлекался эзотерикой и держал рядом с собой потомственную ведьму Наталью Львову


Мистические склонности будущего диктатора возникли не просто так. После окончания духовного училища юноша был принят в семинарию, где прослыл прекрасным студентом. Вот только Иосиф стал увлекаться революционной тематикой и посещал кружки марксистов, после чего его исключили за вольнодумство. Он порвал со своим церковным прошлым и стал заядлым атеистом, однако верил в существование мистических сил, а дальше суеверия переросли в настоящую манию. Сталин боялся магических ударов и даже решил создать вокруг себя особую охрану, намекнув о таком решении Кирову в 30-х годах. Он предпочел ограничиться намеками, вот только собеседник прекрасно понимал иносказания вождя и сразу приказал главе питерского ГПУ искать нужных людей. Мужчина сразу вспомнил о недюжинных способностях героини нашей истории, которая не только лечила различные недуги, но и могла запросто подчинить человека своей воле или навести порчу.

Вождь и колдунья: Сталин увлекался эзотерикой и держал рядом с собой потомственную ведьму Наталью Львову


Документы сохранили мало информации о колдунье, являвшейся родственницей князя Львова. Несмотря на белогвардейское прошлое ей позволили тайно принимать клиентов и жить в городе, так что многие историки предполагают, что тут не обошлось без высокопоставленных покровителей. Анна Ахматова прекрасно знала Наталью еще до революции и часто гостила в ее доме. Она лично присутствовала на сеансе, когда эта особа выгрызала грыжу у новорожденного малыша и при этом читала много заклинаний, после чего он быстро исцелился. Женщина использовала свои магические украшения и прибегала к помощи разных предметов, среди которых были экзотические аналоги. Ведьма всегда имела при себе нож с черной ручкой, передающий энергию, а также часто говорила о красном кубке, изготовленном в древние времена. Поэтесса хотела почитать книги в кожаных переплетах, но незримая сила удерживала ее от такого желания.

Вождь и колдунья: Сталин увлекался эзотерикой и держал рядом с собой потомственную ведьму Наталью Львову


Глава страны после доклада немедленно вызвал Львову в столицу, выделив ей квартиру, но она имела много обязанностей. Женщина постоянно проверяла энергетическое поле Сталина, а также проводила сеансы, которые должны были выявить его противников. Тогда они начинали делать ошибки, сразу замеченные вождем, так что после уничтожения Кирова наступила очередь второго чиновника, нашедшего ведьму. Она советовала Иосифу Виссарионовичу избегать общения с фотографами, так что в архивах сохранилось мало снимков, где можно увидеть его лицо. Чаще всего лидер позировал перед камерой с трубкой и полузакрытыми глазами, но еще никому не говорил точную дату своего рождения. Помощница своими способами проверяла людей, старающихся приблизиться к ее хозяину, после чего многие из них закончили свою жизнь трагически. Она прекрасно понимала, что должна была играть свою роль до конца, чтобы тоже не оказаться в списке врагов народа. Однако колдунья тоже бесследно исчезла в определенный момент. Возможно, покровитель решил избавиться от свидетеля, знавшего слишком много его тайн, и унесшего их с собой в иной мир.
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dzen / Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
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