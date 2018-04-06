Триллер «Конечная» выйдет в отечественном прокате под названием «Конченая»

Прокатчик «Централ Партнершип» сообщил, что новый трейлер «Конченая», в главных ролях которого Марго Робби, Саймон Пегг, Мэттью Льюис и Майк Майерсом, в России уже вышел в прокат. Лента окунет зрителя в опасный английский криминальный мир. В центре истории является роковая женщина Энни, которая на протяжении всего фильма предстаёт в разных амплуа.В блогах и СМИ кинолюбители предполагают, что выбор российского названия является связанным с тем, что люди название «Конечная» читают все равно «с ошибкой». Фильм рассказывает о роковой особе по имени Энни, которая ведёт опасную и сложную игру с представителями преступного мира. Отечественная премьера киноленты состоится семнадцатого мая.