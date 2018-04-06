АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Поделка тысячелетия: Микеланджело Буонаротти одурачил весь мир и создал копию легендарной античной статуи
EUR 70.71 USD 57.83
Курс валют на 07.04.2018

Триллер «Конечная» выйдет в отечественном прокате под названием «Конченая»

Новый фильм кинорежиссёра Вона Стайна, под названием «Конечная станция» («Terminal»), в российском прокате называется «Конченая».

Триллер «Конечная» выйдет в отечественном прокате под названием «Конченая»


Прокатчик «Централ Партнершип» сообщил, что новый трейлер «Конченая», в главных ролях которого Марго Робби, Саймон Пегг, Мэттью Льюис и Майк Майерсом, в России уже вышел в прокат. Лента окунет зрителя в опасный английский криминальный мир. В центре истории является роковая женщина Энни, которая на протяжении всего фильма предстаёт в разных амплуа.



В блогах и СМИ кинолюбители предполагают, что выбор российского названия является связанным с тем, что люди название «Конечная» читают все равно «с ошибкой». Фильм рассказывает о роковой особе по имени Энни, которая ведёт опасную и сложную игру с представителями преступного мира. Отечественная премьера киноленты состоится семнадцатого мая.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: tantan61 Вчера, 23:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Советник Владимира Путина Герман Клименко считает
Родившую в 15 лет девушку из Казани вынудили
Новый робот помогает одиноким людям жить в
Ученые: Свобода воли у людей является иллюзией
Триллер «Конечная» выйдет в отечественном прокате
Фанаты Нюши уверенны в её беременности
Николь Кузнецова, участница «Битвы экстрасенсов»,
Новое поколение Subaru WRX сохранит механическую
Фрукты с молоком наносят сильный вред
Ученые определили количество частиц пластика
В России стартовали продажи лимитированной серии
Во время посещения аргентинского города Кордова
Ученые: Вселенная имеет недостаточно фосфора для
Nintendo Switch получит в текущем году
Скончался японский режиссёр-аниматор Исао Такахата
Астрофизики открыли секретный ключ к поиску
На МКС доставили мужскую сперму для опытов
Поклонники отправляют Наталью Рудову к
Диеты могут вызвать запоры, проблемы с ЖКТ и
Ученые CERN заявили, что впервые в истории науки
"Умные" счетчики появятся в большинстве
Британцы негативно отреагировали на информацию о
Интернет-омбудсмен назвал блокировку Telegram
В эфире "Дома-2" показали дебаты семьи Дмитренко
Анастасия Волочкова вместо воспитания дочери
В Воркуте строится новая площадка для съемок
НЛО огромных размеров напугал жителей Калифорнии
Дмитрий Тарасов рассказал, что Анастасия Костенко
Японцы украсили территорию парка сакурой из LEGO
Муж Ксении Бородиной дал совет женщине с
Просмотреть все новости