Фанаты Нюши уверенны в её беременности

Нюша, являющаяся отечественной певицей, в последние время провоцирует своим поведением сплетни о возможной беременности. Фанаты уверены, что артистка носит под своим сердцем первенца. По словам поклонников, они так решили, так как на светских мероприятиях звезда появляется в платьях с прикрытым животом, а также некоторые её концерты неожиданно отменяются. В уверенности фанатов последней каплей является тот факт, что исполнительницу песен заметили в центре планирования семьи.Недавно певица посетила клинику «Лапино», в которой во время беременности большинство звёзд наблюдались у специалистов. Этот визит подтвердил слухи касательно интересного положения Нюши, которое она тщательно скрывает от общественности.В соцсетях артистка публикует старые фото, при этом на новых снимках она изображена с прикрытым животом. По мнению поклонников, это также подогревает интерес общества относительно скорого рождения первенца знаменитости.