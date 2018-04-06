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Фанаты Нюши уверенны в её беременности

Нюша, являющаяся отечественной певицей, в последние время провоцирует своим поведением сплетни о возможной беременности. Фанаты уверены, что артистка носит под своим сердцем первенца. По словам поклонников, они так решили, так как на светских мероприятиях звезда появляется в платьях с прикрытым животом, а также некоторые её концерты неожиданно отменяются. В уверенности фанатов последней каплей является тот факт, что исполнительницу песен заметили в центре планирования семьи.

Фанаты Нюши уверенны в её беременности


Недавно певица посетила клинику «Лапино», в которой во время беременности большинство звёзд наблюдались у специалистов. Этот визит подтвердил слухи касательно интересного положения Нюши, которое она тщательно скрывает от общественности.

В соцсетях артистка публикует старые фото, при этом на новых снимках она изображена с прикрытым животом. По мнению поклонников, это также подогревает интерес общества относительно скорого рождения первенца знаменитости.
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Добавил: tantan61 Вчера, 23:10
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