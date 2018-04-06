Николь Кузнецова, участница «Битвы экстрасенсов», перенесла операцию в Германии

Кузнецова сообщила, что уже чувствует себя неплохо, но пока болит всё тело. Критическое состояние Николь заключалось в затруднении дыхания. После проведения процедуры, заключающейся в размещении трубки в горле, девушка дышит нормально. Знаменитость ожидает основное сложное хирургическое вмешательство, позволяющее жить нормально, при этом не испытывать кислородного голодания, скорей всего, без вспомогательных приспособлений.Доктора сообщили, что есть возможность летального исхода, однако экстрасенс избегает негативных мыслей. Девушка уточнила, что в данное время ей удалили голосовые связки. Специалисты обещают вернуть голос, однако какой он будет, не уточнили.