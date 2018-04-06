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В Сети обсуждают набравшую вес Евгению Феофилактову

В Сети обсуждают набравшую лишний вес Евгению Феофилактову, танцующую зажигательный танец в полупрозрачном зелёном платье.

У бывшей героини "Дома-2" много хейтеров, пытающихся найти в ней хотя бы малейший изъян. Феофилактову попрекают тем, что она с сыном находятся на иждивении у армянского жениха Евгении, который устроил у себя дома настоящую тиранию.

В Сети обсуждают набравшую вес Евгению Феофилактову

Другие сомневаются в красоте теледивы и списывают её завидную внешность на умелый фотошоп.

Однако даже самый опытный пользователь фоторедактора едва ли сможет так натурально сделать из "пышки" стройную модель, не говоря уже о том, что Феофилактова появляется и в видеороликах.

Хейтеры вновь обратились к снимкам Евгении многолетней давности, заверяя, что именно так она выглядит сейчас. Блогерша тем временем каждый день радует поклонников новыми и новыми фото, где от лишнего веса не осталось и намёка.

В Сети обсуждают набравшую вес Евгению Феофилактову

Что касается тех самых кадров в зелёном платье, они могут служить лишь образцом того, как девушка с формами смогла добиться идеально стройной фигуры.

Ранее Евгения Феофилактова порассуждала о реинкарнации: "Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем".
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:26
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