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Новое поколение Subaru WRX сохранит механическую трансмиссию

В компании Subaru подтвердили информацию о том, что спорткар WRX новой генерации будет комплектоваться механической трансмиссией. Об этом накануне сообщил руководитель североамериканского подразделения Subaru Том Долл.

Новое поколение Subaru WRX сохранит механическую трансмиссию


Японские производители внедорожник Subaru Forester после смены поколения лишили механической трансмиссии, теперь он комплектуется только вариатором. В компании было принято такое решение, в связи с тем что на автомобиль с «механикой» был очень низкий спрос. Однако это совсем не означает, что и другие модели Subaru тоже не будут оснащать механической трансмиссией.

В частности, автомобиль Subaru WRX будет комплектоваться «механикой», новая генерация данной модели будет построена на архитектуре SGP, за счёт чего масса автомобиля несколько снизится. Экстерьер спорткара будет выполнен в стиле прототипа Viziv. Ранее японские производители сообщали, что Subaru WRX получит гибридную силовую установку и полноприводную систему.
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Авто
Добавил: Алина Вчера, 22:50
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