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Ученые: После смерти люди продолжают жить в параллельной реальности

Американский ученый Роберт Ланц рассмотрел вопросы о существовании загробной жизни с позиции биоцентризма. Он отметил, что после смерти люди продолжают жить в параллельной реальности.

Он отметил, что такой процесс не является концом для сознания, которое потом просто оказывается в этом месте на определенное время. Затем оно может воскреснуть во время рождения нового человека. Многие коллеги поддержали эту версию автора, несмотря на отсутствие доказательств об иных мирах.

Ученые: После смерти люди продолжают жить в параллельной реальности


Сам автор заверил, что может доказать реальность своих слов в ближайшем будущем. Пока теория имеет много умных выражений, но в глазах многих ученых выглядит очередной фантастикой.
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:57
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