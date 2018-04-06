Ученые: После смерти люди продолжают жить в параллельной реальности

Он отметил, что такой процесс не является концом для сознания, которое потом просто оказывается в этом месте на определенное время. Затем оно может воскреснуть во время рождения нового человека. Многие коллеги поддержали эту версию автора, несмотря на отсутствие доказательств об иных мирах.Сам автор заверил, что может доказать реальность своих слов в ближайшем будущем. Пока теория имеет много умных выражений, но в глазах многих ученых выглядит очередной фантастикой.