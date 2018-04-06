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В России стартовали продажи лимитированной серии кроссовера Chery Tiggo 3

В компании Chery сообщили о старте продаж на российском рынке автомобиля Tiggo 3 из лимитированной серии. Кроссовер Chery Tiggo 3 Limited уже доступен у официальных дилеров.

В России стартовали продажи лимитированной серии кроссовера Chery Tiggo 3


Лимитированная версия кроссовера Chery Tiggo 3 отличается от стандартной модификации эксклюзивной окраской, а также автомобиль получил передний бампер чёрно-белого цвета и воздухозаборники с серебристой окантовкой. Всего на российском рынке будет реализовано 100 автомобилей Chery Tiggo 3 Limited.

Под капотом особого кроссовера расположен 1,6-литровый бензиновый силовой агрегат, генерирующий 126 лошадиных сил. Работает двигатель на пару с механической коробкой передач на 5 ступеней или вариатором. Автомобиль комплектуется только передним приводом.

Стоимость кроссовера Chery Tiggo 3 Limited с механической трансмиссией составляет 779 900 рублей, а модификация с вариатором для россиян обойдётся в 829 900 рублей.
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Добавил: Алина Сегодня, 22:20
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