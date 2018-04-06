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Олег Газманов поразил поклонников своей великолепной фигурой

Певец порадовал своих поклонников, опубликовав новое фото в Instagram. Они были поражены великолепной фигурой Олега Газманова, написав много лестных комментариев в его адрес.

Исполнитель решил растянуться на заборе, встречая весну, хотя в сюжете еще виден снежный покров на заднем фоне. Он решил стихами поздравить своих подписчиков с теплыми днями, отметив, что сейчас на стеклах машин стало меньше химии. Олег Газманов шутливо назвал свое положение загаром, а фанаты сразу написали, что он великолепно выглядит и может дать фору любому молодому парню.

Олег Газманов поразил поклонников своей великолепной фигурой


Пользователи сетей тоже восхищаются подтянутыми формами артиста, продолжающего следить за собой даже в таком возрасте. Он недавно говорил, что не собирается заводить детей, потому что малыши нуждаются в энергичных и молодых отцах.
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dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:02
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