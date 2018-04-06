Nintendo Switch получит в текущем году качественную аудиогарнитуру от Astro

Геймеры получат возможность использования их в системе линии A40. Многие игроки жаловались на Nintendo Switch вследствие отсутствия доступа к функции голосового общения, аппаратному обеспечению. Серия гарнитур от Astro изначально не работала на консоли. Из опубликованного пресс-релиза следует, что производители планируют улучшить совместимость с коммутаторами. Пока не известно, стоит ли игроманам выполнять определённые дополнительные действия, чтобы подключить устройство. Возможно, новинка сможет функционировать без настроек параметров.Для подключения аудиогарнитуры на коммутаторе игроманам нужно было взять ключ, запасной порт USB, док-станцию Switch. Многие геймеры пожаловались, почему разработчики не проверили сразу совместимость консоли с аксессуаром.