Поклонники переживают за сексуальную ориентацию Анастасии Волочковой

В сюжете звезда позирует на фоне моря вместе с подругой Амалией, выбрав для такого случая одинаковые пляжные наряды. Подписчики сразу обратили внимание, что купальник только подчеркнул недостатки фигуры Анастасии Волочковой из-за маленького размера чашечек бюстгальтера. Затем фанаты переключились на обсуждение отношений пары.Они попросили знаменитость заводить себе друзей мужского пола, а также больше показывать людям семейные фото с наследницей, которая находится в другом месте с бабушкой. Самые лояльные фанаты посоветовали артистке просто отключить чат, чтобы не нервничать из-за таких комментариев.