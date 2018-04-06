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Поклонники переживают за сексуальную ориентацию Анастасии Волочковой

Очередное фото балерины в Instagram тоже подверглось критике со стороны поклонников. Они стали переживать за сексуальную ориентацию Анастасии Волочковой, посоветовав ей меньше проводить времени с дамами.

В сюжете звезда позирует на фоне моря вместе с подругой Амалией, выбрав для такого случая одинаковые пляжные наряды. Подписчики сразу обратили внимание, что купальник только подчеркнул недостатки фигуры Анастасии Волочковой из-за маленького размера чашечек бюстгальтера. Затем фанаты переключились на обсуждение отношений пары.

Поклонники переживают за сексуальную ориентацию Анастасии Волочковой


Они попросили знаменитость заводить себе друзей мужского пола, а также больше показывать людям семейные фото с наследницей, которая находится в другом месте с бабушкой. Самые лояльные фанаты посоветовали артистке просто отключить чат, чтобы не нервничать из-за таких комментариев.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:01
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