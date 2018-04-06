"Умные" счетчики появятся в большинстве российских домов до 2024 года

Счетчики, считывающие многочисленные параметры потребления голубого топлива и отправляющие их параметры в центральный сервер уже работают в Казани. По словам Андрея Чибиса, замминистра строительства, такое переоснащение всей системы ЖКХ позволит сэкономить до 30% энергоресурсов, а граждане сэкономят на своих тратах на отопление и другие бытовые нужды.По версии чиновника, оснастить ими большинство домов удастся шесть лет. Об этом заявил в ходе встречи рабочей группы по вопросу рассмотрения проекта "Умный город". В настоящее время наблюдается значительный перерасход энергетических ресурсов, когда населению газ от энергокомпании предоставляется по себестоимости.