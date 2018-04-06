"Умные" счетчики появятся в большинстве российских домов до 2024 года
Андрей Чибис, замминистра Министерства строительства назвал плановые показатели: 95% домовладений в многоквартирных домах будут оснащены приборами "полного учета", что позволит высчитать реальные потребности инфраструктуры. Это прозвучало на заседании группы, которая работает по программе "Умный город".
Счетчики, считывающие многочисленные параметры потребления голубого топлива и отправляющие их параметры в центральный сервер уже работают в Казани. По словам Андрея Чибиса, замминистра строительства, такое переоснащение всей системы ЖКХ позволит сэкономить до 30% энергоресурсов, а граждане сэкономят на своих тратах на отопление и другие бытовые нужды.
По версии чиновника, оснастить ими большинство домов удастся шесть лет. Об этом заявил в ходе встречи рабочей группы по вопросу рассмотрения проекта "Умный город". В настоящее время наблюдается значительный перерасход энергетических ресурсов, когда населению газ от энергокомпании предоставляется по себестоимости.
Счетчики, считывающие многочисленные параметры потребления голубого топлива и отправляющие их параметры в центральный сервер уже работают в Казани. По словам Андрея Чибиса, замминистра строительства, такое переоснащение всей системы ЖКХ позволит сэкономить до 30% энергоресурсов, а граждане сэкономят на своих тратах на отопление и другие бытовые нужды.
По версии чиновника, оснастить ими большинство домов удастся шесть лет. Об этом заявил в ходе встречи рабочей группы по вопросу рассмотрения проекта "Умный город". В настоящее время наблюдается значительный перерасход энергетических ресурсов, когда населению газ от энергокомпании предоставляется по себестоимости.
Экономика
Добавил: Valeriy Сегодня, 21:10