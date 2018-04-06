Стас Пьеха с юмором поздравил с днём рождения Дениса Клявера

Сегодня свой день рождения отмечает певец, которого многие помнят ещё с времён существования группы «Чай вдвоём», Денис Клявер. В Instagram профиле Стаса Пьехи фолловеры заметили забавное поздравление, опубликованное в честь праздника коллеги по сцене. Певец пожелала товарищу, чтобы всё в жизни шло «как по лесенке», а также поинтересовался, каково живётся людям, пересёкшим сорокалетний рубеж.В комментариях к поздравительной публикации Денис Клявер поспешил ответить, что таким людям живётся очень даже хорошо, но рекомендовал Стасу Пьехе ни в коем случае не торопиться переступать эту границу. Пользователи Instagram присоединились в комментариях к пожеланиям, а также оценили юмор Пьехи.