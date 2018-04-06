Скончался японский режиссёр-аниматор Исао Такахата
Исао Такахата, являющийся японским режиссёром-аниматором, скончался на восемьдесят третьем году жизни. Он подарил миру ряд анимационных фильмов, ставших классикой жанра.
Представители анимационной студии Ghibli, сооснователем которой является Исао Такахата, сообщили касательно смерти великого режиссёра. Такахата безуспешно боролся со страшным недугом - раком лёгких, который стал основной причиной его ухода из жизни. Стоит отметить, что Такахата основал студию мультипликационных Ghibli совместно с Хаяо Миядзаки, являющимся всемирно известным мультипликатором. Поклонники всегда будут помнить такие выдающиеся картины как: «Сказание о принцессе Кагуя», которая была номинирована на «Оскар», «Ещё вчера», а также «Могила светлячков».
Такахата после окончания университета в 1959 году работал на студии Toei Doga animation company, где и познакомился с Миядзаки.
Представители анимационной студии Ghibli, сооснователем которой является Исао Такахата, сообщили касательно смерти великого режиссёра. Такахата безуспешно боролся со страшным недугом - раком лёгких, который стал основной причиной его ухода из жизни. Стоит отметить, что Такахата основал студию мультипликационных Ghibli совместно с Хаяо Миядзаки, являющимся всемирно известным мультипликатором. Поклонники всегда будут помнить такие выдающиеся картины как: «Сказание о принцессе Кагуя», которая была номинирована на «Оскар», «Ещё вчера», а также «Могила светлячков».
Такахата после окончания университета в 1959 году работал на студии Toei Doga animation company, где и познакомился с Миядзаки.