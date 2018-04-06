Скончался японский режиссёр-аниматор Исао Такахата

Представители анимационной студии Ghibli, сооснователем которой является Исао Такахата, сообщили касательно смерти великого режиссёра. Такахата безуспешно боролся со страшным недугом - раком лёгких, который стал основной причиной его ухода из жизни. Стоит отметить, что Такахата основал студию мультипликационных Ghibli совместно с Хаяо Миядзаки, являющимся всемирно известным мультипликатором. Поклонники всегда будут помнить такие выдающиеся картины как: «Сказание о принцессе Кагуя», которая была номинирована на «Оскар», «Ещё вчера», а также «Могила светлячков».Такахата после окончания университета в 1959 году работал на студии Toei Doga animation company, где и познакомился с Миядзаки.