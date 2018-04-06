Иван Дорн представил в Сети новый клип, который снимал в Африке
Популярный исполнитель Иван Дорн представил в Сети свой новый клип, который снимал в Африке. Певец уверен, что трек станет одним из самых любимых в ночных клубах и на любых других дискотеках.
Иван Дорн поспешил сообщить своим поклонникам, что кроме новой композиции под названием «Afrika» она также готов представить и клип на эту песню. Выяснилось, что для съёмок нового ролика певец вместе с большой командой специалистов отправился в Уганду, где участие в рабочем процессе принимали и представители студии Masaka Kids Africana.
Несмотря на личный восторг Ивана Дорна от проделанной работы, не все интернет-пользователи поняли его идею и оценили клип. Многим ролик показался довольно странным, а музыка однотипной. Хотя фолловеры и не исключают, что трек действительно станет хитом на танцполах.
Иван Дорн поспешил сообщить своим поклонникам, что кроме новой композиции под названием «Afrika» она также готов представить и клип на эту песню. Выяснилось, что для съёмок нового ролика певец вместе с большой командой специалистов отправился в Уганду, где участие в рабочем процессе принимали и представители студии Masaka Kids Africana.
Несмотря на личный восторг Ивана Дорна от проделанной работы, не все интернет-пользователи поняли его идею и оценили клип. Многим ролик показался довольно странным, а музыка однотипной. Хотя фолловеры и не исключают, что трек действительно станет хитом на танцполах.