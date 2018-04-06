Британцы негативно отреагировали на информацию о строгих методах воспитания наследника Яны Рудковской

Представители прессы подчеркнули, что светская львица оказывает сильное давление на малыша, постоянно находящегося в поле зрения общества. Он много времени уделяет тренировкам, приняв участие в 20 ледовых шоу вместе с Евгением Плющенко. Если выступления прошли удачно, мальчик может получить игрушку или посмотреть мультфильмы, но наказывается ремнем за плохое поведение или запирается в шкафу. Яна Рудковская может поцеловать сына, если ему больно, а в остальное время предпочитает не жалеть его, чтобы он стал настоящим мужчиной.После такого сообщения читатели набросились на звезду с критикой. Они назвали ее настоящим монстром, для которого важно только личное самолюбие. Многие люди попросили знаменитость оставить малыша в покое, потому что он несчастен, после чего отметили, что эта женщина сильно любит следить за своей внешностью. Такие процедуры занимают много времени и не дают ей придумать новые издевательства над ребенком.