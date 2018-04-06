АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Поделка тысячелетия: Микеланджело Буонаротти одурачил весь мир и создал копию легендарной античной статуи
EUR 70.59 USD 57.58
Курс валют на 06.04.2018

Британцы негативно отреагировали на информацию о строгих методах воспитания наследника Яны Рудковской

Яна Рудковская во время беседы с западными журналистами отметила, что она сторонница строгих методов воспитания своего наследника Александра и может применять телесные наказания. Британцы негативно отреагировали на такую информацию, опубликованную изданием Daily Mail.

Представители прессы подчеркнули, что светская львица оказывает сильное давление на малыша, постоянно находящегося в поле зрения общества. Он много времени уделяет тренировкам, приняв участие в 20 ледовых шоу вместе с Евгением Плющенко. Если выступления прошли удачно, мальчик может получить игрушку или посмотреть мультфильмы, но наказывается ремнем за плохое поведение или запирается в шкафу. Яна Рудковская может поцеловать сына, если ему больно, а в остальное время предпочитает не жалеть его, чтобы он стал настоящим мужчиной.

Британцы негативно отреагировали на информацию о строгих методах воспитания наследника Яны Рудковской


После такого сообщения читатели набросились на звезду с критикой. Они назвали ее настоящим монстром, для которого важно только личное самолюбие. Многие люди попросили знаменитость оставить малыша в покое, потому что он несчастен, после чего отметили, что эта женщина сильно любит следить за своей внешностью. Такие процедуры занимают много времени и не дают ей придумать новые издевательства над ребенком.
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Британцы негативно отреагировали на информацию о
Интернет-омбудсмен назвал блокировку Telegram
В эфире "Дома-2" показали дебаты семьи Дмитренко
Анастасия Волочкова вместо воспитания дочери
В Воркуте строится новая площадка для съемок
НЛО огромных размеров напугал жителей Калифорнии
Дмитрий Тарасов рассказал, что Анастасия Костенко
Японцы украсили территорию парка сакурой из LEGO
Муж Ксении Бородиной дал совет женщине с
Поклонники высмеяли наряд певицы Валерии на
В плотном графике Ольга Бузова не забывает о
Воронежский хореограф покорила пользователей
Валерия показала Антону Привольному свое
Телезрители считают, Марина Африкантова в плену у
Ксения Бородина заявила, что китайские
Ученые: Цветущие ядовитые растения стали
Краснокнижные животные из передвижного зоопарка в
Новости «Дома-2»: Захар Саленко сильно похудел;
Алёна Водонаева произвела скандал откровенным
Располневшая Энн Хэтэуэй пресекла критику своей
В Австралии летающая змея напугала школьников
Ольга Бузова считает поиск мужа через телевидение
В Индии медведь-убийца растерзал мужчину на
Ученые: После смерти люди продолжают жить в
Седан Chevrolet Malibu обновился и получил
Королевское платье Ольги Бузовой раскритиковали
Смартфон для майнеров готовится к продажам на
Рекордный клип на песню Despacito набрал 5
Зрители "Дома-2" считают, Марину Африкантову пора
Миллиардер из США потерял голос и решил ругать
Просмотреть все новости