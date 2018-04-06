Интернет-омбудсмен назвал блокировку Telegram довольно смешной мерой

Роскомнадзор шестого апреля обратился в суд, потребовав на территории РФ заблокировать Telegram. Создатель этой интернет-платформы - Павел Дуров не предоставил Федеральной службе безопасности коды, которые позволяют читать переписки пользователей. По мнению Мариничева, такая ситуация может только насмешить почитателей данного скандального мессенджера. Включив анонимайзер, российские пользователи продолжат пользоваться свободно Telegram.В Роскомнадзоре попали выборочно на мессенджер Дурова, начав его терроризировать. В ведомстве не могут контролировать все сервисы одновременно. Поэтому в отношении больших проектов используют договорную позицию касательно соблюдения предписаний закона.