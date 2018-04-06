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Анастасия Волочкова вместо воспитания дочери Ариадны уделяет внимание поэту и другим детям

Балерина решила отдохнуть в Таиланде и часто публикует в Instagram новые фото, позируя перед камерами рядом с поэтом. Поклонники обвинили Анастасию Волочкову, что она вместо воспитания дочери Ариадны уделяет время новому мужчине и другим детям.

Звезда даже переехала в другой отель, оставив девочку вместе со своей матерью. Некоторые лица сначала подумали, что она не хочет содержать своих родственников, но потом осознали настоящую причину поведения Анастасии Волочковой. Она показала ролик, в котором поэт ей читает стихи на фоне океана.

Анастасия Волочкова вместо воспитания дочери Ариадны уделяет внимание поэту и другим детям


Знаменитость решила соблазнить нового кавалера, а также быстро удалила страницу своего возлюбленного Михаила. Пользователи сетей тоже заметили сильный интерес артистки к другим малышам, с которыми она играет и делает общие селфи, хотя родная наследница часто бывает лишена материнской любви.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:40
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