Светлана Бондарчук появилась на модной презентации в сверкающем серебристом платье
Известная многим Светлана Бондарчук появилась на модной презентации дизайнера Александра Терехова в сверкающем серебристом платье. В сети уже появилась масса восторженных комментариев и отзывов по поводу ослепительного наряда главного редактора журнала Hello!.
Вчера в Москве состоялась презентация новой коллекции популярного среди звёзд российской эстрады дизайнера Александра Терехова, на котором не осталась незамеченной и его муза Светлана Бондарчук. Бывшая супруга известного режиссёра и продюсера украсила вечер не только своим присутствием, но и сверкающим платьем серебристого цвета, которое привлекло к себе внимание всех присутствующих.
Бондарчук то и дело дефилировала среди других своих коллег, рекламируя идеально сидящий на ней наряд от Терехова. В Сети также появился ролик, на котором видно, как она позирует на камеры телефонов своих подруг.
Вчера в Москве состоялась презентация новой коллекции популярного среди звёзд российской эстрады дизайнера Александра Терехова, на котором не осталась незамеченной и его муза Светлана Бондарчук. Бывшая супруга известного режиссёра и продюсера украсила вечер не только своим присутствием, но и сверкающим платьем серебристого цвета, которое привлекло к себе внимание всех присутствующих.
Бондарчук то и дело дефилировала среди других своих коллег, рекламируя идеально сидящий на ней наряд от Терехова. В Сети также появился ролик, на котором видно, как она позирует на камеры телефонов своих подруг.