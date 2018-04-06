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Светлана Бондарчук появилась на модной презентации в сверкающем серебристом платье

Известная многим Светлана Бондарчук появилась на модной презентации дизайнера Александра Терехова в сверкающем серебристом платье. В сети уже появилась масса восторженных комментариев и отзывов по поводу ослепительного наряда главного редактора журнала Hello!.

Светлана Бондарчук появилась на модной презентации в сверкающем серебристом платье

Вчера в Москве состоялась презентация новой коллекции популярного среди звёзд российской эстрады дизайнера Александра Терехова, на котором не осталась незамеченной и его муза Светлана Бондарчук. Бывшая супруга известного режиссёра и продюсера украсила вечер не только своим присутствием, но и сверкающим платьем серебристого цвета, которое привлекло к себе внимание всех присутствующих.

Бондарчук то и дело дефилировала среди других своих коллег, рекламируя идеально сидящий на ней наряд от Терехова. В Сети также появился ролик, на котором видно, как она позирует на камеры телефонов своих подруг.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:04
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