Светлана Бондарчук появилась на модной презентации в сверкающем серебристом платье

Вчера в Москве состоялась презентация новой коллекции популярного среди звёзд российской эстрады дизайнера Александра Терехова, на котором не осталась незамеченной и его муза Светлана Бондарчук. Бывшая супруга известного режиссёра и продюсера украсила вечер не только своим присутствием, но и сверкающим платьем серебристого цвета, которое привлекло к себе внимание всех присутствующих.Бондарчук то и дело дефилировала среди других своих коллег, рекламируя идеально сидящий на ней наряд от Терехова. В Сети также появился ролик, на котором видно, как она позирует на камеры телефонов своих подруг.