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НЛО огромных размеров напугал жителей Калифорнии

Жителям американского штата Калифорния удалось запечатлеть на камеру НЛО огромных размеров.


НЛО огромных размеров напугал жителей Калифорнии


Странный светящийся объект огромных размеров удалось запечатлеть в ночном небе жителям города Лар Мирада. Очевидцы сообщают, что НЛО двигался с невысокой скоростью на небольшой высоте, при этом отбрасывая зеленоватый свет.



Владельцы видео разместили ролик на канале YouTube и тут ж пояснили, что «летающая тарелка» с небольшой скоростью перемещалась в воздухе над ночным городом. Зеленоватый отблеск на видео – вовсе не блик в объективе камеры, потому как движение странного объекта хорошо видно: он появляется справа и далее следует над домами и уличными фонарями.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:30
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