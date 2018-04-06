Японцы украсили территорию парка сакурой из LEGO
Жители японского города Нагоя удивили туристов новой изюминкой на территории парка. Они украсили ее сакурой из LEGO, ставшего любимым конструктором малышей.
Необычное дерево будет цвести вечно, благодаря такому материалу, а также на ее ветках расположились фонарики, тоже собранные аналогичным образом. Вечерами они освещают это 5-метровое чудо, имеющее идентичную высоту. Игрушечная сакура вошла в Книгу рекордов Гиннеса, но она была собрана в специальном помещении.
Потом авторы шедевра перевозили части в контейнерах, а дальше собирали их на месте. Горожане сразу оценили такую изюминку и охотно позируют перед камерами на фоне символа страны. Пользователи сетей были восхищены умением японцев и отметили, что тут нужно поставить охрану, чтобы хулиганы не испортили конструкцию.
Необычное дерево будет цвести вечно, благодаря такому материалу, а также на ее ветках расположились фонарики, тоже собранные аналогичным образом. Вечерами они освещают это 5-метровое чудо, имеющее идентичную высоту. Игрушечная сакура вошла в Книгу рекордов Гиннеса, но она была собрана в специальном помещении.
Потом авторы шедевра перевозили части в контейнерах, а дальше собирали их на месте. Горожане сразу оценили такую изюминку и охотно позируют перед камерами на фоне символа страны. Пользователи сетей были восхищены умением японцев и отметили, что тут нужно поставить охрану, чтобы хулиганы не испортили конструкцию.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:20