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Поклонники высмеяли наряд певицы Валерии на показе мод Игоря Чапурина

Певица Валерия посетила показ мод дизайнера Игоря Чапурина, после чего опубликовала новое фото в Instagram. Поклонники высмеяли наряд звезды, назвав его самым провальным стилем года.

Кутюрье во время посещения США был настолько вдохновлен видами страны, что создал коллекцию с ассиметричной и массивной верхней одеждой, сменяющейся вечерними нарядами и другими изюминками. Исполнительница решила выбрать для вечера кожаную куртку, дополненную черными укороченными брюками и ботильонами с леопардовым принтом. Образ Валерии завершила сумка, сразу напомнившая подписчикам портфель.

Поклонники высмеяли наряд певицы Валерии на показе мод Игоря Чапурина


После первого шока от созерцания иконы стиля, люди стали писать негативные сообщения. Они назвали этот наряд ужасом, который может испугать ворон, после чего иронически упомянули о куртке супруга. В последнее время артистка стала часто вызывать недовольство фанатов своими необычными подборами одежды, но пока предпочитает не реагировать на критику.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:10
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