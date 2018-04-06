Пасха вошла в тройку самых важных праздников для жителей России

Третья часть людей сразу упомянули о ней во время опроса, что также касалось небольшой части лиц в возрасте 18-25 лет. Остальная молодежь включила в список Рождество. Также россияне будут выпекать куличи, и красить яйца перед праздником.Отстоять всенощную готовы только 7% особ, но 24% населения готовы подняться утром, чтобы освятить пасхальную корзинку после службы. В этом году 20% людей соблюдали пост, повысив прошлые показатели.