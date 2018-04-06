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Дочь Курта Кобейна в годовщину его смерти презентовала в Сети свою первую песню

Дочь легендарного музыканта Курта Кобейна в годовщину его смерти презентовала в Сети свою первую песню. Интернет-пользователи отметили, что исполнение композиции Фрэнсис Бин Кобейн получилось очень трогательным.

Дочь Курта Кобейна в годовщину его смерти презентовала в Сети свою первую песню

Вчера состоялась годовщина смерти известного музыканта и гитариста рок-группы Nirvana Курта Кобейна. В Сети стали появляться публикации, приуроченные именно к этому дню. Вспомнила о своём отце и Фрэнсис Бин Кобейн, которой в этом году исполнится 25 лет. Художница представила своим подписчикам первую собственную песню, и не стала скрывать, что посвятила её покойному родителю.


Стоит отметить, что спустя некоторое время девушка поспешила удалить опубликованный ролик, но его фрагмент всё же остался в некоторых фан-группах Курта Кобейна, которые обнародовали его на YouTube. Фолловеры отметили, что исполнение Фрэнсис Бин Кобейн было наполнено искренностью, болью и тоской. Также многие восхитились вокальными данными девушки, посоветовав той непременно продолжать петь.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:31
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