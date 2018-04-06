Воронежский хореограф покорила пользователей сетей танцем с оголенным животом
Пользователи сетей после просмотра видео на YouTube были покорены танцем воронежского хореографа. Виктория Пилилова показала свое выступление с оголенным животом, подчеркнув прекрасную спортивную фигуру.
Девушка в небольшом сообщении пожелала всем зрителям доброго утра, после чего отметила, что решила подарить им солнечное настроение под зажигательные ритмы музыки. Она показала свое мастерство и великолепную пластику, после чего получила много лестных комментариев в свой адрес.
Люди быстро оценили возможности россиянки, даже не будучи профессионалами. Они попросили Викторию публиковать больше таких позитивных сюжетов, поднимающих настроение на протяжении дня. Раньше еще одна горожанка соблазнила своего парня показом шпагата, порадовав роликом юзеров.
Девушка в небольшом сообщении пожелала всем зрителям доброго утра, после чего отметила, что решила подарить им солнечное настроение под зажигательные ритмы музыки. Она показала свое мастерство и великолепную пластику, после чего получила много лестных комментариев в свой адрес.
Люди быстро оценили возможности россиянки, даже не будучи профессионалами. Они попросили Викторию публиковать больше таких позитивных сюжетов, поднимающих настроение на протяжении дня. Раньше еще одна горожанка соблазнила своего парня показом шпагата, порадовав роликом юзеров.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:00