Валерия показала Антону Привольному свое «Интимное место»

Известная российская певица Валерия, которой вот-вот исполнится 50 лет, перещеголяет любую молодую красотку. Жена Иосифа Пригожина признается, что для поддержания формы вырабатывается наполную. Она регулярно ходит в спортзал и соблюдает строгую диету.Недавно известный телеведущий Антон Привольнов имел возможность лично удостовериться в том, что употребляет в пищу Валерия. Своими наблюдениями он поделился с общественностью. В рамках программы артист побывал в гостях звезды эстрады, где она показала свое «интимное место» - холодильник. Привольнов уточнил, что певица употребляет не более 800 ккал в день и строго этой нормы придерживается. Что касается выпечки и сладостей, то такие продукты в ее доме не водятся вовсе. В следующий раз телеведущий намерен приезжать в гости к артистке со своими пирогами. Именно так он и подписал совместное фото с Валерией, сделанное на фоне практически пустого холодильника.Поклонники звезды неоднозначно восприняли информацию о ее строгой диете. Некоторые считают, что супруга Пригожина не умеет питаться правильно и подобным «голоданием» может довести себя до истощения. А кто-то и вовсе пожалел мужа Валерии, которого, по их мнению, знаменитость совсем не кормит нормальной едой.