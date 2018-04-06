Промсвязьбанк предложил клиентам новую карту «Твой кэшбэк»
Промсвязьбанк (ПСБ) предложил клиентам новую платежную карту «Твой кэшбэк». Она является дебетовой, ее удобно использовать для ежедневных покупок. Кроме этого, карта дает возможность владельцам получать доходы в размере 1 процент от всех совершенных покупок, а также до 5 процентов в виде возврата средств (кэшбэк) при покупках в трех категориях товаров (услуг) на выбор либо 5 процентов годовых, начисляемых на остаток по карточному счету.
Постоянный доход при использования этой карты может доходить до 36 тысяч рублей ежегодно.
Примечательной особенностью карты является то, что в списке промо-категорий, имеющих повышенный кэшбэк, клиент может выбрать такие разделы, как «Аптеки», «АЗС», «Кафе, рестораны, фастфуд», «Супермаркеты и универмаги» и другие. Предлагается всего 16 категорий, и держатель карты может выбрать из них 3.
Вся сумма дохода, которую получит клиент, каждый месяц в автоматическом режиме зачисляется на единый бонусный счет и впоследствии может быть выведена в рублях на счет платежной карты. Категории держатель такой карты может выбирать ежеквартально.
По карте «Твой кэшбэк» можно бесплатно осуществлять переводы в сумме до 20 тысяч рублей в другие банки по номеру карты и без комиссий пополнять с карт других банков. Общая сумма таких бесплатных операций не должна превышать 150 тысяч рублей ежемесячно при условии использования интернет-банка или мобильного банка.
Комиссия за обслуживание этой карты не предусмотрена в том случае, если общая сумма покупок либо остаток на карточном счете будет превышать 20 тысяч рублей в месяц. В противном случае размер комиссионных составит 149 рублей ежемесячно.
Как рассказала руководитель блока депозитных и расчетных продуктов ПСБ Наталья Волошина, на рынке платежных карт «Твой кэшбэк» уникальна, поскольку благодаря ее использованию владелец может ежеквартально выбрать категории кэшбэка, причем выгодные именно держателю, а не те, которые предложил банк. Клиенты могут оформить эту карту и зарабатывать.
Оформить дебетовую карту клиенты могут как в банковском офисе, так и дистанционно путем заполнения заявки на сайте или звонка в контакт-центр ПСБ братьев Ананьевых. Ее можно получить в любом офисе банковского учреждения. Кроме этого, карту может доставить курьер, выбрав удобное время для клиента.
Постоянный доход при использования этой карты может доходить до 36 тысяч рублей ежегодно.
Примечательной особенностью карты является то, что в списке промо-категорий, имеющих повышенный кэшбэк, клиент может выбрать такие разделы, как «Аптеки», «АЗС», «Кафе, рестораны, фастфуд», «Супермаркеты и универмаги» и другие. Предлагается всего 16 категорий, и держатель карты может выбрать из них 3.
Вся сумма дохода, которую получит клиент, каждый месяц в автоматическом режиме зачисляется на единый бонусный счет и впоследствии может быть выведена в рублях на счет платежной карты. Категории держатель такой карты может выбирать ежеквартально.
По карте «Твой кэшбэк» можно бесплатно осуществлять переводы в сумме до 20 тысяч рублей в другие банки по номеру карты и без комиссий пополнять с карт других банков. Общая сумма таких бесплатных операций не должна превышать 150 тысяч рублей ежемесячно при условии использования интернет-банка или мобильного банка.
Комиссия за обслуживание этой карты не предусмотрена в том случае, если общая сумма покупок либо остаток на карточном счете будет превышать 20 тысяч рублей в месяц. В противном случае размер комиссионных составит 149 рублей ежемесячно.
Как рассказала руководитель блока депозитных и расчетных продуктов ПСБ Наталья Волошина, на рынке платежных карт «Твой кэшбэк» уникальна, поскольку благодаря ее использованию владелец может ежеквартально выбрать категории кэшбэка, причем выгодные именно держателю, а не те, которые предложил банк. Клиенты могут оформить эту карту и зарабатывать.
Оформить дебетовую карту клиенты могут как в банковском офисе, так и дистанционно путем заполнения заявки на сайте или звонка в контакт-центр ПСБ братьев Ананьевых. Ее можно получить в любом офисе банковского учреждения. Кроме этого, карту может доставить курьер, выбрав удобное время для клиента.
Экономика
Добавил: Роман Сегодня, 13:56