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Юрий Дудь признался, что получает не более 5 миллионов рублей в месяц

Популярный журналист Юрий Дудь, прославившийся своими интервью со знаменитостями, признался, что получает не более 5 миллионов рублей в месяц. Несмотря на такие заявления, большинство пользователей Сети полагают, что собственный YouTube-канал приносит блогеру куда более высокие заработки.

Юрий Дудь признался, что получает не более 5 миллионов рублей в месяц

Юрий Дудь собирает на своём YouTube-канале достаточно много пользователей, ведь не стесняется задавать политикам и представителям шоу-бизнеса не совсем скромные, а иногда и компрометирующие вопросы. Часто журналист интересуется и материальным положением звёзд, в частности тем, сколько кто зарабатывает в месяц.

Недавно на аналогичный вопрос пришлось ответить и самому блогеру. Юрий Дудь с улыбкой заверил своих зрителей, что его доход зачастую не превышает порог в 5 миллионов рублей в месяц, но уточнять какие-либо цифры не стал. Фолловеры же полагают, что блогер попросту не хочет озвучивать реальные данные, но и осуждать его не стали, считая, что количество денег в кармане — это личное дело каждого человека.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:00
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