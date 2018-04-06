Юрий Дудь признался, что получает не более 5 миллионов рублей в месяц

Юрий Дудь собирает на своём YouTube-канале достаточно много пользователей, ведь не стесняется задавать политикам и представителям шоу-бизнеса не совсем скромные, а иногда и компрометирующие вопросы. Часто журналист интересуется и материальным положением звёзд, в частности тем, сколько кто зарабатывает в месяц.Недавно на аналогичный вопрос пришлось ответить и самому блогеру. Юрий Дудь с улыбкой заверил своих зрителей, что его доход зачастую не превышает порог в 5 миллионов рублей в месяц, но уточнять какие-либо цифры не стал. Фолловеры же полагают, что блогер попросту не хочет озвучивать реальные данные, но и осуждать его не стали, считая, что количество денег в кармане — это личное дело каждого человека.