Приезжие экс-участники «Дом-2» осели после проекта в столице

Так Ирина Александровна Агибалова проживает в часе езды от Москвы в городе Павловский Посад.Вместе с мужем они построили приличный дом с бассейном, ландшафтным дизайном, детской зоной и прочими роскошными атрибутами.Ирина Александровна часто демонстрирует свой дом поклонникам.Супруга Антона Гусева, Евгения Феофилактова, купила недвижимость в недостроенном комплексе «Рассказово» в Новой Москве, но застройщик оказался недобросовестным и теперь Феофилактова агитирует других дольщиков протестовать против произвола.Свою квартиру в ЖК «Май» на Ленинских Горках Никита Кузнецов и Дарина Маркина выиграли в конкурсе и, несмотря на скромную площадь «двушки», вполне счастливы.