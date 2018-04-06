Приезжие экс-участники «Дом-2» осели после проекта в столице
Покинув Периметр реалити-шоу «Дом-2» не все участники отправились на родину, некоторым из них пришлась по душе столице, где они даже смогли приобрести или выиграть жилье.
Так Ирина Александровна Агибалова проживает в часе езды от Москвы в городе Павловский Посад.
Вместе с мужем они построили приличный дом с бассейном, ландшафтным дизайном, детской зоной и прочими роскошными атрибутами.
Ирина Александровна часто демонстрирует свой дом поклонникам.
Супруга Антона Гусева, Евгения Феофилактова, купила недвижимость в недостроенном комплексе «Рассказово» в Новой Москве, но застройщик оказался недобросовестным и теперь Феофилактова агитирует других дольщиков протестовать против произвола.
Свою квартиру в ЖК «Май» на Ленинских Горках Никита Кузнецов и Дарина Маркина выиграли в конкурсе и, несмотря на скромную площадь «двушки», вполне счастливы.
Так Ирина Александровна Агибалова проживает в часе езды от Москвы в городе Павловский Посад.
Вместе с мужем они построили приличный дом с бассейном, ландшафтным дизайном, детской зоной и прочими роскошными атрибутами.
Ирина Александровна часто демонстрирует свой дом поклонникам.
Супруга Антона Гусева, Евгения Феофилактова, купила недвижимость в недостроенном комплексе «Рассказово» в Новой Москве, но застройщик оказался недобросовестным и теперь Феофилактова агитирует других дольщиков протестовать против произвола.
Свою квартиру в ЖК «Май» на Ленинских Горках Никита Кузнецов и Дарина Маркина выиграли в конкурсе и, несмотря на скромную площадь «двушки», вполне счастливы.