Супруг Меньшовой признался, что за счастье в браке они с женой боролись вместе

Юлия Меньшова вот уже более 20 лет счастливо живёт в браке с театральным актёром Игорем Гординым, но несмотря на такой долгий срок, ранее супруги вынуждены были прилагать много усилий, чтобы сохранить счастье и семью. Мужчина довольно редко соглашается на общение с прессой, но недавно всё же поведал журналистам о трудностях, которые преодолеть удалось только вместе с женой.По характеру Игорь Гордин является интровертом, то есть полной противоположностью Юлии Меньшовой. Несколько лет назад, как рассказывает мужчина, им с женой было сложно понять друг друга, так как он предпочитал хранить все эмоции в себе, не выражая их без особой на то надобности. Актриса же хотела видеть реакцию мужа на себя, а её отсутствие приводило к серьёзным кризисам в отношениях.Этот период жизни Игорь Гордин назвал переломным, ведь тогда к ним обоим пришло понимание, что счастье в браке приходит лишь к людям, способным порой идти на уступки, отодвигать свои интересы на второй план, а также ставить себя на место любимого человека.