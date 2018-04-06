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Краснокнижные животные из передвижного зоопарка в Башкирии были конфискованы после ужасного содержания

Передвижной зоопарк из Пятигорска показывал жителям Башкирии свои представления, но они обращали внимание на измученный вид животных. После возмущенных сообщений свидетелей события из Бийска, касающихся ужасного содержания артистов, краснокнижные особи были конфискованы сотрудниками органов.

Горожане отметили, что представители фауны находятся в грязных и холодных клетках, а также не имеют нормального питания. Прокуратура заинтересовалась данной информаций и во время проверки выяснила, что владелец не имеет соответствующих документов, позволяющих ему держать питомцев.

Краснокнижные животные из передвижного зоопарка в Башкирии были конфискованы после ужасного содержания


Также среди них были замечены 7 редких видов птиц и хищные животные, занесенные в Красную книгу. После такого нарушения владелец был оштрафован на сумму 25000 руб, а вымирающие виды спаслись от дальнейшей участи.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:30
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