Краснокнижные животные из передвижного зоопарка в Башкирии были конфискованы после ужасного содержания

Горожане отметили, что представители фауны находятся в грязных и холодных клетках, а также не имеют нормального питания. Прокуратура заинтересовалась данной информаций и во время проверки выяснила, что владелец не имеет соответствующих документов, позволяющих ему держать питомцев.Также среди них были замечены 7 редких видов птиц и хищные животные, занесенные в Красную книгу. После такого нарушения владелец был оштрафован на сумму 25000 руб, а вымирающие виды спаслись от дальнейшей участи.