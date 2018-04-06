Располневшая Энн Хэтэуэй пресекла критику своей внешности

35-летней актрисе Энн Хэтэуэй, видимо, надоело видеть критику в комментариях в свой адрес в социальной сети Instagram. Кинозвезда решилась на прямолинейный ответ тем, кто возмущен ее внешним видом. Артистка записала ролик, на котором запечатлена занимающейся в спортивном зале. Во время выполнения упражнений Энн обратилась к своим злопыхателям.В своем видео актриса объяснила, что набирает вес для новой роли в кино. А всем тем, кто продолжает критиковать ее фигуру посоветовала обратить внимание на себя.Стоит отметить, что информация о том, к работе над каким именно фильмом приступила Энн Хэтэуэй, в прессу пока не поступала. Однако, представители СМИ считают, что о подробностях проекта станет известно в ближайшее время. Как бы там ни было, многочисленные поклонники актрисы выразили ей свою поддержку в комментариях, пожелав успехов в работе.