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Располневшая Энн Хэтэуэй пресекла критику своей внешности

Известная голливудская актриса Энн Хэтэуэй разместила в Сети ролик, в котором эмоционально пресекла критику своей внешности.

Располневшая Энн Хэтэуэй пресекла критику своей внешности


35-летней актрисе Энн Хэтэуэй, видимо, надоело видеть критику в комментариях в свой адрес в социальной сети Instagram. Кинозвезда решилась на прямолинейный ответ тем, кто возмущен ее внешним видом. Артистка записала ролик, на котором запечатлена занимающейся в спортивном зале. Во время выполнения упражнений Энн обратилась к своим злопыхателям.

В своем видео актриса объяснила, что набирает вес для новой роли в кино. А всем тем, кто продолжает критиковать ее фигуру посоветовала обратить внимание на себя.

Стоит отметить, что информация о том, к работе над каким именно фильмом приступила Энн Хэтэуэй, в прессу пока не поступала. Однако, представители СМИ считают, что о подробностях проекта станет известно в ближайшее время. Как бы там ни было, многочисленные поклонники актрисы выразили ей свою поддержку в комментариях, пожелав успехов в работе.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:20
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