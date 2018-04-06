В Австралии летающая змея напугала школьников
В австралийском штате Квинсент летающая змея напугала школьников. Таким инцидентом заинтересовались местные газеты, а змееловы пояснили причину поведения особи.
Дети заметили ее на дереве, после чего быстро сообщили о змее педагогам. Взрослые люди попытались сбить ее на землю палками, однако эта красавица не захотела стать их жертвой, а просто перепрыгнула на другое дерево и сбежала. Потрясенные свидетели события не могли понять, что это было на самом деле.
Охотники за пресмыкающимися рассказали, что особи во время опасности действительно могут летать во время прыжков, спасая свою жизнь. Хотя люди недаром волновались, заметив опасного соседа. Раньше ядовитая змея заползла в штаны мужчины во время рыбалки, но ему удалось вытащить ее из одежды.
Дети заметили ее на дереве, после чего быстро сообщили о змее педагогам. Взрослые люди попытались сбить ее на землю палками, однако эта красавица не захотела стать их жертвой, а просто перепрыгнула на другое дерево и сбежала. Потрясенные свидетели события не могли понять, что это было на самом деле.
Охотники за пресмыкающимися рассказали, что особи во время опасности действительно могут летать во время прыжков, спасая свою жизнь. Хотя люди недаром волновались, заметив опасного соседа. Раньше ядовитая змея заползла в штаны мужчины во время рыбалки, но ему удалось вытащить ее из одежды.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:10