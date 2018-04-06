Виктория Дайнеко расстроена откровенным интервью бывшего супруга Дмитрия Клеймана
Певица Виктория Дайнеко расстроилась после того, как узнала об откровенном интервью своего бывшего супруга Дмитрия Клеймана. Со слов знаменитости, она специально не комментировала ситуацию с разводом, чтобы избежать лишних разговоров и сплетен.
Виктория Дайнеко отреагировала на откровенные признания Дмитрия Клеймана по поводу совместной жизни с ней. Со слов певицы, она не ожидала такого поступка от бывшего мужа, а также до последнего надеялась, что произошедшее в их отношениях останется только между ними.
Подтверждать или опровергать сказанные бывшим возлюбленным слова по поводу издевательств над ним, а также откровенного неуважения со стороны супруги, Виктория Дайнеко не стала. Певица только подчеркнула, что в данный момент она ни капли не жалеет о случившемся, разве что только о свадьбе.
Единственное, чем сейчас недовольна знаменитость, с её слов, так это постоянными интервью, которые дают члены семьи Дмитрия Клеймана, что отражается не только на её репутации, но и моральном состоянии. Виктория Дайнеко заявила, что не может называть экс-возлюбленного мужественным человеком, раз у него не хватило сил оставить прошлое в прошлом, а не ворошить его во время каждого нового интервью.
Виктория Дайнеко отреагировала на откровенные признания Дмитрия Клеймана по поводу совместной жизни с ней. Со слов певицы, она не ожидала такого поступка от бывшего мужа, а также до последнего надеялась, что произошедшее в их отношениях останется только между ними.
Подтверждать или опровергать сказанные бывшим возлюбленным слова по поводу издевательств над ним, а также откровенного неуважения со стороны супруги, Виктория Дайнеко не стала. Певица только подчеркнула, что в данный момент она ни капли не жалеет о случившемся, разве что только о свадьбе.
Единственное, чем сейчас недовольна знаменитость, с её слов, так это постоянными интервью, которые дают члены семьи Дмитрия Клеймана, что отражается не только на её репутации, но и моральном состоянии. Виктория Дайнеко заявила, что не может называть экс-возлюбленного мужественным человеком, раз у него не хватило сил оставить прошлое в прошлом, а не ворошить его во время каждого нового интервью.