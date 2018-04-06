Виктория Дайнеко расстроена откровенным интервью бывшего супруга Дмитрия Клеймана

Виктория Дайнеко отреагировала на откровенные признания Дмитрия Клеймана по поводу совместной жизни с ней. Со слов певицы, она не ожидала такого поступка от бывшего мужа, а также до последнего надеялась, что произошедшее в их отношениях останется только между ними.Подтверждать или опровергать сказанные бывшим возлюбленным слова по поводу издевательств над ним, а также откровенного неуважения со стороны супруги, Виктория Дайнеко не стала. Певица только подчеркнула, что в данный момент она ни капли не жалеет о случившемся, разве что только о свадьбе.Единственное, чем сейчас недовольна знаменитость, с её слов, так это постоянными интервью, которые дают члены семьи Дмитрия Клеймана, что отражается не только на её репутации, но и моральном состоянии. Виктория Дайнеко заявила, что не может называть экс-возлюбленного мужественным человеком, раз у него не хватило сил оставить прошлое в прошлом, а не ворошить его во время каждого нового интервью.