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Седан Chevrolet Malibu обновился и получил «спортивную» модификацию RS

Седан Chevrolet Malibu получил обновлённую версию. Автомобиль Chevrolet Malibu получил новый экстерьер и интерьер, а также обзавёлся спортивной модификацией RS.

Седан Chevrolet Malibu обновился и получил «спортивную» модификацию RS


Седан Chevrolet Malibu 2019 года отличается иными осветителями, а спортивная версия получила дополнительные элементы в экстерьере чёрного цвета, спортивную выхлопную систему, 18-дюймовые колёсные диски, спойлер на корме и шильдики с затемнениями. В оснащение нового седана входит мультимедийная система Infotainment 3, который отличается улучшенным соединением Bluetooth, всевозможными приложениями и точкой доступа 4G LTE Wi-Fi.

Спортивная модификация Chevrolet Malibu RS будет комплектоваться такими же силовыми агрегатами, что и стандартный седан. В частности, для в моторную гамму автомобиля входит двигатель с турбиной объёмом 1,5 литра производительностью 163 лошадиные силы, а также 2,0-литровый агрегат мощностью 250 «лошадей».

Седан Chevrolet Malibu RS на рынке появится по цене 25 000 долларов. Автомобиль составит конкуренцию Honda Accord Sport и Toyota Camry.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:50
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