Седан Chevrolet Malibu обновился и получил «спортивную» модификацию RS

Седан Chevrolet Malibu 2019 года отличается иными осветителями, а спортивная версия получила дополнительные элементы в экстерьере чёрного цвета, спортивную выхлопную систему, 18-дюймовые колёсные диски, спойлер на корме и шильдики с затемнениями. В оснащение нового седана входит мультимедийная система Infotainment 3, который отличается улучшенным соединением Bluetooth, всевозможными приложениями и точкой доступа 4G LTE Wi-Fi.Спортивная модификация Chevrolet Malibu RS будет комплектоваться такими же силовыми агрегатами, что и стандартный седан. В частности, для в моторную гамму автомобиля входит двигатель с турбиной объёмом 1,5 литра производительностью 163 лошадиные силы, а также 2,0-литровый агрегат мощностью 250 «лошадей».Седан Chevrolet Malibu RS на рынке появится по цене 25 000 долларов. Автомобиль составит конкуренцию Honda Accord Sport и Toyota Camry.