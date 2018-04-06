АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Поделка тысячелетия: Микеланджело Буонаротти одурачил весь мир и создал копию легендарной античной статуи
EUR 70.59 USD 57.58
Курс валют на 06.04.2018

Смартфон для майнеров готовится к продажам на рынке

Компания Sirin Labs готовится за 2018 год выпустить новый инструмент для майнеров. На рынке появится модель блокчейн-смартфона - Finney. Bloomberg сообщает, уже найдены соответствующие производители.

Как информируют источники, изготовить новые смартфоны решилось предприятие Foxconn. Данный производитель известен выпуском больших партий iPhone, а так же многих других, не менее популярных устройств. Уже запланирована первая партия инновационных Finney, объем которой доступен для конвееров производителя и составит 25 тысяч единиц.

Смартфон для майнеров готовится к продажам на рынке


Возможности этих смартфонов предоставляют пользователям функционал, в который заложена безопасная работа с криптовалютами. В свою новинку Sirin Labs внедрила брендовую операционную систему, в которой возможно одним нажатием переходить в специальный режим по криптовалютным операциям. Здесь есть возможности для предпринимателей по обмену электронной валюты или контролю своего хранилища. Общее особое шифрование будет закрывать доступ к счетам, предусмотрен, как сканер радужки, так и отпечатка пальца.

Уже в середине осени Sirin Labs предполагает начать отправку предзаказов в объеме 25 тыс. смартфонов. Территория продажи устройств включает 8 стран, где криптовалюты пользуются наибольшей популярностью. Здесь есть Вьетнам и Турция. Похвастаться Finney может не только ОС, но и 5,5 дюймовым экраном, а также фронтальной камерой 13 мегапикселей и 6 Гб оперативной памяти. Задняя камера снимает с разрешение 12 мегапикселей.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Краснокнижные животные из передвижного зоопарка в
Новости «Дома-2»: Захар Саленко сильно похудел;
Алёна Водонаева произвела скандал откровенным
Располневшая Энн Хэтэуэй пресекла критику своей
В Австралии летающая змея напугала школьников
Ольга Бузова считает поиск мужа через телевидение
В Индии медведь-убийца растерзал мужчину на
Ученые: После смерти люди продолжают жить в
Седан Chevrolet Malibu обновился и получил
Королевское платье Ольги Бузовой раскритиковали
Смартфон для майнеров готовится к продажам на
Рекордный клип на песню Despacito набрал 5
Зрители "Дома-2" считают, Марину Африкантову пора
Миллиардер из США потерял голос и решил ругать
Бред Питт закрутил роман с красавицей-архитектором
Герой фильма «Я худею» Евгений Кулик женился
В Петербурге приход весны разбудил местных гадюк
СМИ: У Кличко существует «тайный бизнес» за
К 2024 году «умные» счетчики появятся в
В Сети обсуждают набравшую вес Евгению
Страстная пятница является для христиан днем
Около 55% россиян намеренно не платят по
Олег Газманов поразил поклонников своей
Поклонники переживают за сексуальную ориентацию
Роскомнадзор определил приоритетные продукты для
Астрофизики: Темная материя - «абсолютно черная»
В Сбербанке опровергли риск заражения вирусом
Стас Пьеха с юмором поздравил с днём рождения
Британский политик Боб Стюарт рассказал о
Ученые не могут объяснить странные образования на
Просмотреть все новости