Смартфон для майнеров готовится к продажам на рынке

Как информируют источники, изготовить новые смартфоны решилось предприятие Foxconn. Данный производитель известен выпуском больших партий iPhone, а так же многих других, не менее популярных устройств. Уже запланирована первая партия инновационных Finney, объем которой доступен для конвееров производителя и составит 25 тысяч единиц.Возможности этих смартфонов предоставляют пользователям функционал, в который заложена безопасная работа с криптовалютами. В свою новинку Sirin Labs внедрила брендовую операционную систему, в которой возможно одним нажатием переходить в специальный режим по криптовалютным операциям. Здесь есть возможности для предпринимателей по обмену электронной валюты или контролю своего хранилища. Общее особое шифрование будет закрывать доступ к счетам, предусмотрен, как сканер радужки, так и отпечатка пальца.Уже в середине осени Sirin Labs предполагает начать отправку предзаказов в объеме 25 тыс. смартфонов. Территория продажи устройств включает 8 стран, где криптовалюты пользуются наибольшей популярностью. Здесь есть Вьетнам и Турция. Похвастаться Finney может не только ОС, но и 5,5 дюймовым экраном, а также фронтальной камерой 13 мегапикселей и 6 Гб оперативной памяти. Задняя камера снимает с разрешение 12 мегапикселей.