Алла Пугачёва попросила Илью Резника написать для неё песню

На этой неделе своё 80-летие с размахом отпраздновал уважаемый среди звёзд отечественной эстрады поэт-песенник Илья Резник. Само торжество в честь дня рождения народного артиста РФ проходило в одном из лучших отелей в самом центре столицы. Среди прочих знаменитых гостей, поздравить своего хорошего друга и коллегу поспешила Алла Борисовна Пугачёва. Звезда во время своей речи на банкете упомянула о новой песне, которую, как она надеется, Илья Рахмиэлевич в скором времени для неё напишет.Об этом стало известно по заявлениям Сергея Шелунцова, концертного директора коллектива «Самоцветы». Соответствующий пост он разместил в своём профиле в Instagram. Поклонники творчества Примадонны надеются, что та всё же вернётся на сцену и обязательно исполнит для слушателей песню, о написании которой просила Резника.