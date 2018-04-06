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Алла Пугачёва попросила Илью Резника написать для неё песню

Стало известно о том, что Алла Борисовна Пугачёва попросила Илью Резника написать для неё новую песню. Примадонна, по мнению многих, в скором времени планирует покорять публику своими новыми хитами.

Алла Пугачёва попросила Илью Резника написать для неё песню

На этой неделе своё 80-летие с размахом отпраздновал уважаемый среди звёзд отечественной эстрады поэт-песенник Илья Резник. Само торжество в честь дня рождения народного артиста РФ проходило в одном из лучших отелей в самом центре столицы. Среди прочих знаменитых гостей, поздравить своего хорошего друга и коллегу поспешила Алла Борисовна Пугачёва. Звезда во время своей речи на банкете упомянула о новой песне, которую, как она надеется, Илья Рахмиэлевич в скором времени для неё напишет.

Об этом стало известно по заявлениям Сергея Шелунцова, концертного директора коллектива «Самоцветы». Соответствующий пост он разместил в своём профиле в Instagram. Поклонники творчества Примадонны надеются, что та всё же вернётся на сцену и обязательно исполнит для слушателей песню, о написании которой просила Резника.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:10
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