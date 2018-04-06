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Генерал и врач Александр Есипов: Каждый год в центре реконструктивной хирургии госпиталя Вишневского проводится 1,5 тысячи операций

Операции, проводящиеся в данном центре, не ограничиваются лишь устранением дефектов тканей, но также касаются и эстетической хирургии и косметологии, в том числе и назначаемой по причине возрастных изменений в организме. Сложность операций может быть самой разной, ну а некоторые случаи и вовсе можно назвать уникальными.

В центре проводятся операции любой сложности на верхних и нижних конечностях, а также устраняются последствия травм и ранений, техногенных и дорожных травм и прочих повреждений. Реконструктивно-эстетическая хирургия проводится также и в случае с онкологическими больными. Все это делает данный центр уникальным не только в структуре Минобороны РФ, но и силовых ведомствах в целом.
Генерал и врач Александр Есипов: Каждый год в центре реконструктивной хирургии госпиталя Вишневского проводится 1,5 тысячи операций

В задачи центра входит проведение качественной предварительной диагностики и всестороннего лечения. Кроме этого в центре предоставляются условия по ранней реабилитации пострадавшим и раненым.

О ЦВКГ Вишневского


За 40 лет расположенный в подмосковном городе Красногорск ЦВКГ Вишневского стал одним из флагманов отечественной медицины. Сегодня это 16 врачебных центров и более 90 приемных отделений, способных в пиковом режиме разместить 1,2 тысячи пациентов. Условия размещения и содержания здесь соответствуют высочайшим стандартам. Также здесь уже 4 года работает банк для долгосрочного хранения донорской крови.

Кто возглавляет ЦВКГ


Генерал и врач Александр Есипов
“Госпиталь Вишневского - это одно из самых лучших лечебно-профилактических учреждений не только министерства обороны РФ, но и всей страны. В нашем госпитале представлены все клинические направления современной медицины. В том числе и достаточно редкие, в виде центра традиционной медицины.

В госпитале создан и плодотворно работает великолепный коллектив. Это основная ценность любого лечебного учреждения, которое имеет в том числе и боевой опыт”, — говорит генерал Есипов.


В госпитале, и это неоднократно отмечалось экспертами, постоянно работают над повышением своей материально-технической базы для соответствия передовым мировым стандартам. В частности, в ЦВКГ Вишневского располагается вертолетная площадка, позволяющая доставлять суда по воздуху особенно тяжелых пациентов, нуждающихся в неотложной квалифицированной помощи. Открытию площадки способствовала инициатива генерал-майора Александра Есипова, не только руководящего госпиталем, но и самолично проводящего хирургические операции.
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:36
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