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Снимок похудевшей Чеховой в нижнем белье привёл в восторг пользователей Instagram

Снимок похудевшей ведущей Анфисы Чеховой в нижнем белье вызвал массу восторга у её подписчиков в Instagram. Знаменитость делает хорошие успехи в совершенствовании своего тела, но хвастается ими довольно редко.

Снимок похудевшей Чеховой в нижнем белье привёл в восторг пользователей Instagram

На днях в Instagram Анфисы Чеховой появилась новая публикация, которая приятно удивила подписчиков её аккаунта, а также вызвала у тех настоящий восторг. Похудевшая ведущая обнародовала снимок, на котором запечатлена лежащей на огромной кровати в одном только нижнем белье приятного сиреневого оттенка.

В комментариях к посту фолловеры восторженно писали, что очень рады за Чехову, которой удалось настолько преобразить своё тело. Пользователи Сети восхищаются сильным и волевым характером российской теледивы, а также отмечают, что при наличии огромного желания изменить себя и капле упорства, всё становится возможным.

Девушки признались в комментариях ,что Анфиса Чехова стала для них неким примером, благодаря которому они теперь тоже хотят видеть себя такими же стройными и привлекательными. Некоторые подписчики выразили мнение, что на успехи знаменитости в похудении повлияла и её должность ведущей проекта «Взвешенные и счастливые люди».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:50
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