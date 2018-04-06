Снимок похудевшей Чеховой в нижнем белье привёл в восторг пользователей Instagram

На днях в Instagram Анфисы Чеховой появилась новая публикация, которая приятно удивила подписчиков её аккаунта, а также вызвала у тех настоящий восторг. Похудевшая ведущая обнародовала снимок, на котором запечатлена лежащей на огромной кровати в одном только нижнем белье приятного сиреневого оттенка.В комментариях к посту фолловеры восторженно писали, что очень рады за Чехову, которой удалось настолько преобразить своё тело. Пользователи Сети восхищаются сильным и волевым характером российской теледивы, а также отмечают, что при наличии огромного желания изменить себя и капле упорства, всё становится возможным.Девушки признались в комментариях ,что Анфиса Чехова стала для них неким примером, благодаря которому они теперь тоже хотят видеть себя такими же стройными и привлекательными. Некоторые подписчики выразили мнение, что на успехи знаменитости в похудении повлияла и её должность ведущей проекта «Взвешенные и счастливые люди».