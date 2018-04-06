Кирстен Данст перестала следить за своим внешним видом из-за беременности

С тех пор, как публике стало известно о беременности 35-летней актрисы Кирстен Данст, папарацци то и дело пытаются подловить будущую маму на прогулке или в любом другом месте. Так, например, пользователи Сети, просмотрев некоторые такие кадры, решили, что любимица телезрителей перестала следить за своим внешним видом.Поклонники между собой отмечают, что Данст за период беременности стала выглядеть гораздо старше своего возраста, а также не считает нужным наводить «марафет» перед выходом на улицу. Кто-то осудил актрису за такое небрежное отношение к себе, ведь она знаменитость, а значит всегда должна быть «при параде».Некоторые же фолловеры всё-таки встали на защиту знаменитости, подчеркнув, что она прежде всего женщина, а во время беременности каждая девушка иногда позволяет себе полностью расслабиться, предпочитая не шикарный внешний вид, а спокойствие и комфорт.