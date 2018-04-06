Анна Семенович радостно сообщила фанатам о своей поездке в Венецию на Пасху

Анна Семенович, несмотря на плотный рабочий график, всё же нашла время для того, чтобы порадовать себя выходными в Венеции, куда певица собирается на Пасху. В своём Instagram-профиле в разделе Stories звезда опубликовала небольшой ролик, в котором рассказала данную новость.На видео Семенович уточнила, что у неё был очень тяжёлый рабочий день, который завершился уже поздней ночью, но даже это не помешает ей встать в 4 часа утра, чтобы успеть на долгожданный самолёт в Венецию.