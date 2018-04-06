АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Поделка тысячелетия: Микеланджело Буонаротти одурачил весь мир и создал копию легендарной античной статуи
EUR 70.59 USD 57.58
Курс валют на 06.04.2018

Анна Семенович радостно сообщила фанатам о своей поездке в Венецию на Пасху

Популярная певица и актриса Анна Семенович поделилась с фанатами радостной новостью о том, что отправляется в Венецию встречать Пасху. Фолловеры в Instagram, просмотрев видео знаменитости, пожелали ей приятно отдохнуть, а также ожидают фото с празднования.

Анна Семенович радостно сообщила фанатам о своей поездке в Венецию на Пасху

Анна Семенович, несмотря на плотный рабочий график, всё же нашла время для того, чтобы порадовать себя выходными в Венеции, куда певица собирается на Пасху. В своём Instagram-профиле в разделе Stories звезда опубликовала небольшой ролик, в котором рассказала данную новость.

На видео Семенович уточнила, что у неё был очень тяжёлый рабочий день, который завершился уже поздней ночью, но даже это не помешает ей встать в 4 часа утра, чтобы успеть на долгожданный самолёт в Венецию.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:24
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольге Бузовой посоветовали поискать женихов в
На антарктической станции немецкие ученые собрали
За сорокалетний Toyota Land Cruiser FJ40 просят
Снимок похудевшей Чеховой в нижнем белье привёл в
Уфимский школьник создал аналог таблицы
Кирстен Данст перестала следить за своим внешним
В сеть выложили шпионские фотографии пикапа Jeep
Анна Семенович радостно сообщила фанатам о своей
Найдена зависимость между приемом препаратов и
Кроссовер Ford Kuga показал плохой результат на
По слухам, Дима Билан восстановил отношения с
Первый частный луноход запустят без генерального
«Делимобиль» увеличил автопарк каршеринга в
Тимати шокировал фанатов своим пением в новой
Ученые: Женские половые гормоны предотвращают
Памела Андерсон призналась, что съёмки для
Россиянам посоветовали побыстрее отказаться от
Компания Chuwi собирает средства на разработку
Рудковскую высмеяли за «платье-занавеску» из
В Перми после смерти ребенка были задержаны
Представлен бюджетный защищенный смартфон Archos
Avast представила обновленный браузер Avast
Рианна посетила собственную презентацию в
На открытии Каннского фестиваля представят
Анастасия Лисова рассказала, что всегда найдет
Григорий Лепс иногда отказывается от алкоголя
Облако смерти стало причиной исчезновения
Бобом Диланом была записана композиция для
Virgin Galactic успешно испытала новую версию
Никита Турчин рассказал, что с ним опасно
Просмотреть все новости