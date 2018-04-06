Рекордный клип на песню Despacito набрал 5 миллиардов просмотров в рамках YouTube

«Despacito» в рамках YouTube набрал более пяти миллиардов просмотров, при этом установил новейший рекорд на этом ресурсе. Соответствующие данные были обнародованы американским изданием Variety.Американское СМИ сообщает, что видеоклип, снятый на композицию «Despacito», пуэрториканских музыкантов Дедди Янки и Луиса Фонси, впервые получил пять миллиардов просмотров. Клип-рекордсмен появился в рамках YouТube в января прошедшего года. С тех пор видеоролик два раза являлся чемпионом на данном видеохостинге. В декабре ролик перешагнул через четыре миллиарда пользовательских просмотров.Клип со страстными танцорами и экзотическими пуэрто-риканскими пейзажами в настоящее время единственный, который достиг пятимиллиардной отметки.