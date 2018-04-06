Миллиардер из США потерял голос и решил ругать подчиненных через iPad

Сейчас миллиардером принято решение по новому распоряжаться своими подчиненными, реализовано все с помощью Ipad планшета. Владельцем холдинга Viacom выбран набор специальных фраз, предварительно записанные на его Ipad. Причем интересен выбор миллиардера, заключающийся в самом наборе из фраз и слов, которые он предпочел для всех случаев, их всего три: «Нет», «Пошел на …», и последнее «Да».Так же отмечается, что Редстоуну предстоит проведение переговоров, относительно условий по крупной сделке, в которой буду обсуждать моменты покупки американского холдинга CBS. В сложившейся ситуации, тяжело даже представить, какие получатся результаты и какой набор лексики из планшета использует магнат.