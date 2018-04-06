Бред Питт закрутил роман с красавицей-архитектором

Представители прессы, в последнее время все чаще замечают актера Бреда Питта на светских вечеринках в компании очаровательной Нери Оксман. Новая избранница голливудской звезды является известным архитектором. Журналисты отметили, что красавица Оксман внешне ни капли не похожа на экс-супругу Питта. Новая возлюбленная артиста работает профессором в Массачусетском технологическом институте и является популярным дизайнером, архитектором и художницей.Влюбленная пара часто встречается и проводит время вместе. СМИ уверены, что пара работает над неким проектом, который они совместно разрабатывают в Новом Орлеане. Как и Бред Питт, Нери Оксман разведена.